В США продали последний Volkswagen Golf GTI с "механикой"

Как рассказывает Motor1, видео владельца Джейми Орра подтверждает, что Volkswagen, вместо того чтобы отдать должное культовой модели с ручной КПП и попрощаться с ней, решил просто не делать этого.

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Сообщается, что автомобиль в черном цвете попал в дилерский центр в Миссуле, что в штате Монтана. Данный экземпляр не предлагался как специальное предложение, а просто был добавлен на сайт дилера.

Сам Джейми Орр является страстным поклонником Volkswagen, поэтому отследил автомобиль и проехал более 3700 километров от родного города в Пенсильвании, чтобы приобрести его.

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На кадрах заметно, что его Golf GTI имеет черные сиденья, черные корпуса зеркал и черную крышу. Под капотом – 2,0-литровый TSI из серии EA888 evo4, выдающий 241 лошадиную силу. Сейчас Volkswagen Golf GTI, как и высокопроизводительная модель Golf R предлагаются исключительно с семиступенчатой коробкой передач DSG.