В США продали останній Volkswagen Golf GTI з “механікою”

Як розповідає Motor1, відео власника Джеймі Орра підтверджує, що Volkswagen, замість того щоб віддати належне культовій моделі з ручною КПП й попрощатися з нею, вирішив просто не робити цього.

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Повідомляється, що автівка у чорному кольорі потрапила до дилерського центру в Міссулі, що в штаті Монтана. Даний екземпляр не пропонувався як спеціальна пропозиція, а просто був доданий на сайт дилера.

Сам Джеймі Орр є палким шанувальником Volkswagen, тому відстежив автомобіль і проїхав понад 3700 кілометрів від рідного міста в Пенсильванії, щоб придбати його.

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На кадрах помітно, що його Golf GTI має чорні сидіння, чорні корпуси дзеркал та чорний дах. Під капотом – 2,0-літровий TSI з серії EA888 evo4, що видає 241 кінську силу. Наразі Volkswagen Golf GTI, як і високопродуктивна модель Golf R пропонуються виключно з семиступеневою коробкою передач DSG.