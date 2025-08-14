В США ввели дистанционный техосмотр грузовиков: как это работает

Департамент транспорта штата Нью-Йорка в июле начал технический осмотр грузовиков дроном с тепловизионной камерой. Как сообщает на своей странице NYS Department of Transportation (NYSDOT), результативность новой методики дистанционного осмотра шин и тормозов превзошла все ожидания – видно достаточно много неисправностей.

Это устройство инспекторы использовали во время рейдовых проверок транспортных средств. В первую очередь бросалось в глаза тревожное состояние перегретых тормозных систем. С такой проблемой они могут потерять свою эффективность.

Не стали исключением и перегретые шины. Они могут быть недостаточно накачанными или со стертым протектором, что также влияет на рост температуры от трения. Перегретые колеса опасны, имеют свойство взрываться.

На верхнем фото обычное изображение фуры со сканера квадрокоптера, ниже – снимок с тепловизора, где весь температурный спектр хорошо просматривается. Фото: NYSDOT

Для примера инспекция опубликовала снимки магистрального тягача с полуприцепом. В первом случае это классическое фото фуры, а во втором – температурный скан грузовика с прицепом. Там в соответствующей колористике хорошо видно участки с повышенной температурой, что уже угрожающе для безопасности транспортного средства, груза и других участников дорожного движения. И это требует вмешательства и вывода грузовика с полосы движения для устранения проблемы.

Таким образом у американских служб контроля за транспортом появился действенный инструмент дистанционного мониторинга шин и тормозных систем в виде квадрокоптеров. Эта технология оказалась не только результативной, но и относительно дешевой.

Европейцы также воспользовались тепловизорами. Федеральная служба контроля за транспортным сектором Германии установила такие приборы на своих машинах для измерения температуры тормозов и шин грузовиков, движущихся по дороге. А на автомагистрали A81 вблизи Штутгарта есть стационарный пункт теплового измерения для грузовиков. Там измеряется температура перед въездом в тоннель.