Где дроны на дороге следят за нарушителями ПДД

Из шести закупленных беспилотников созданы две эскадрильи для патрулирования трафика на скоростной автодороге. Об этом пишет sohu.com.

В течение суток в среднем проводится более 50 патрульных вылетов. В рабочие дни благодаря дронам обнаруживается и оперативно обрабатывается более 10 предупреждений об аварийной остановке и ДТП.

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Такой мониторинг оказался эффективным во время увеличенного трафика в праздничные дни. Именно от их работы достигается не только результативное вмешательство в улучшение движения и устранение препятствий, но и экономится значительное количество средств. Особенно это ощутимо по сравнению с энергозатратными патрульными вертолетами.

Парковочный бокс для отдыха и зарядки дронов в момент пассивного состояния и развертывания для выпуска БпЛА на линию. Скриншот Авто24

Для оперативности на Нанкинском участке автомагистрали Шанхай-Нанкин построено шесть кабин (боксов) для беспилотников двух созданных групп.

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Первые выводы о работе дронов превзошли ожидания. Опыт Департамента общественной безопасности Нанкина уже изучают другие регионы. Желание перейти на новые стандарты организации дорожного движения активно растет в структурах дорожной полиции из всех регионов Китая.

Сейчас полицейские дроны Jinling Flying Eagle активно работают на различных автомагистралях в Нанкине, включая улицы города. Согласно переписи 2020 года в Нанкине проживает 9,31 млн человек.

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Операторы отрабатывают в полете на низких высотах все участки автомагистралей и сети улиц мегаполиса, оперативно реагируя на пробки и организуя плавное движение и безопасность.

Боксы для дронов могут стоять не только на пилонах или на крыше небоскребов, но и на земле между полосами. Фото: открытые источники КНР

Благодаря размещенным в разных районах города кабинкам беспилотники могут швартоваться на эти платформы для отдыха и подзарядки. Кабины для взлета и посадки раскрываются дистанционно наподобие ангаров.

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Результативность от полетов очевидна, главное в патрулировании – организация высоких стандартов безопасности движения. Дежурному оператору приходится не только мониторить, но и сразу реагировать на ситуацию. В том числе осуществлять профилактические мероприятия.

Скажем, оператор беспилотника № 6 на развязке Нинчжен, что на 268-м километре скоростной дороги Шанхай-Ченду, с высоты 120 метров заметил на обочине (аварийная полоса) в Шанхае припаркованный черный автомобиль. Водитель меняет шины, а предупредительных знаков не установил...

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Большой угрозы движению не было, но все-таки ПДД требуют обезопасить такое место соответствующим обозначением. Это обязательно делать даже на аварийные полосе, где транспортный поток отсутствует.

Мелкое нарушение требований ПДД может обернуться большой бедой и оператор вынужден был вмешаться. Скриншот:24

Пилот снизился с крейсерской высоты 120 метров и завис примерно на 25 метров над автомобилем. Работу электродвигателей на фоне децибел от оживленного движения практически не слышно.

Патрульные дроны имеют и камеры высокого разрешения, и громкоговорители с мощностью 40-50 Вт. Коллаж: Авто24

"Водитель, пожалуйста, обратите внимание. Пожалуйста, разместите предупредительный знак позади автомобиля", – подал команду оператор через систему связи с дроном и тот с помощью громкоговорителя сделал трансляцию сказанного непосредственно водителю.



Услышав такую рекомендацию, водитель поднял глаза и увидел полицейский дрон. Он понял, что происходит, и немедленно побежал устанавливать треугольный предупредительный знак. В Китае с полицией шутки плохие.

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Дрон тем временем прошел некоторое расстояние в направлении встречного движения и громкой сиреной предупредил водителей о вероятном препятствии впереди. После этого БпЛА вернулся на высоту 120 метров и продолжил патрулирование, чтобы где-то в другом месте также что-то подсказать, кому-то сделать замечание, а кому-то пообещать штраф за нарушение.