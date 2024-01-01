Де дрони на дорозі слідкують за порушниками ПДР

З шести закуплених безпілотників створено дві ескадрильї для патрулювання трафіка на швидкісній автодорозі. Про це пише sohu.com.

Протягом доби в середньому проводиться понад 50 патрульних вильотів. В робочі дні завдяки дронам виявляється та оперативно обробляється понад 10 попереджень про аварійну зупинку та ДТП.

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Такий моніторинг виявися ефективним під час збільшеного трафіка у святкові дні. Саме від їх роботи досягається не тільки результативне втручання в покращення руху та усунення перешкод, але й економиться значна кількість коштів. Особливо це відчутно у порівнянні з енергозатратними патрульними гелікоптерами.

Паркувальний бокс для відпочинку та зарядки дронів в момент пасивного стану та розгортання для випуску БпЛА на лінію. Скриншот Авто24

Задля оперативності на Нанкінській ділянці автомагістралі Шанхай-Нанкін побудовано шість кабін (боксів) для безпілотників двох створених груп.

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Перші висновки про роботу дронів перевершили сподівання. Досвід Департаменту громадської безпеки Нанкіна вже вивчають інші регіони. Бажання перейти на нові стандарти організації дорожнього руху активно зростає у структурах дорожньої поліції з усіх регіонів Китаю.

Наразі поліцейські дрони Jinling Flying Eagle активно працюють на різних автомагістралях у Нанкіні, включаючи вулиці міста. Згідно з переписом 2020 року в Нанкіні проживає 9,31 млн осіб.

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Оператори відпрацьовують в польоті на низьких висотах усі ділянки автомагістралей та мережі вулиць мегаполіса, оперативно реагуючи на затори та організовуючи плавний рух і безпеку.

Бокси для дронів можуть стояти не тільки на пілонах чи на даху хмарочосів, але й на землі між смугами. Фото: відкриті джерела КНР

Завдяки розмішеним у різних районах міста кабінкам безпілотники можуть швартуватися на ці платформи для перепочинку й підзарядки. Кабіни для зльоту та посадки розкриваються дистанційно на кшталт ангарів.

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Результативність від польотів очевидна, головне в патрулюванні – організація високих стандартів безпеки руху. Черговому оператору доводиться не лише моніторити, але й відразу реагувати на ситуацію. В тому числі здійснювати профілактичні заходи.

Скажімо, оператор безпілотника № 6 на розв'язці Нінчжен, що на 268-му кілометрі швидкісної дороги Шанхай-Ченду, з висоти 120 метрів помітив на узбіччі (аварійна смуга) в Шанхаю припаркований чорний автомобіль. Водій міняє шини, а попереджувальних знаків не встановив..

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Великої загрози руху не було, але все-таки ПДР вимагають убезпечити таке місце відповідним позначенням. Це обов'язково робити навіть на аварійні смузі, де транспортний потік відсутній.

Дрібне порушення вимог ПДР може обернутися великою бідою і оператор змушений був втрутитися. Скриншот:24

Пілот знизився з крейсерської висоти 120 метрів і завис приблизно на 25 метрів над автомобілем. Роботу електродвигунів на фоні децибел від пожвавленого руху практично не чути.

Патрульні дрони мають і камери високої роздільної здатності, і гучномовці з потужністю 40-50 Вт. Колаж: Авто24

"Водій, будь ласка, зверніть увагу. Будь ласка, розмістіть попереджувальний знак позаду автомобіля", – подав команду оператор через систему зв’язку з дроном і той за допомогою гучномовця зробив трансляцію сказаного безпосередньо водієві.



Почувши таку рекомендацію, водій підняв очі та побачив поліцейський дрон. Він зрозумів, що відбувається, і негайно побіг встановлювати трикутний попереджувальний знак. У Китаї з поліцією жарти погані.

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Дрон тим часом пройшов деяку відстань у напрямку зустрічного руху та гучною сиреною попередив водіїв про ймовірну перешкоду попереду. Після цього БпЛА повернувся на висоту 120 метрів і продовжив патрулювання, щоб десь в іншому місці також щось підказати, комусь зробити зауваження, а комусь пообіцяти штраф за порушення.