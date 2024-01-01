Для чего над европейскими дорогами кружат дроны над европейскими дорогами

Проект предусматривает флот пока из шести беспилотных систем и подготовку пилотов, которые будут специализироваться на их эксплуатации. Основная цель – создание эффективной системы безопасности движения и своевременной реакции на нештатные ситуации. Об этом, в частности, рассказывает специализированный портал Transport Europe и другие ресурсы.

Сейчас компания обучает 24 своих сотрудников навыкам пилотирования и эксплуатации дронов. Начинают с самого легкого – визуального мониторинга транспортного потока с воздуха, выявления возможных участков нештатных ситуаций.

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Далее учебный процесс усложняется. Операторы-пилоты с воздуха обследуют инженерные сооружения, виадуки, мосты, дорожную инфраструктуру и даже состояние дорожных знаков и указателей. На этом основании делается анализ и выводы для дальнейших нарядов соответствующим службам предприятия.

За последние недели уже состоялось две практические тренировки с облетом территории в зоне ответственности компании. Одно обследование прошло на мосту По, а другое – на виадуке Колле Исарко.

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Ставка на технологические инновации делается в рамках общеевропейского проекта "Scale", направленного на дальнейшее развитие технологий подключенного вождения и приложений. Собранные данные имеют важное значение для планирования соответствующих стратегий управления трафиком.

К проекту European Scale уже присоединились 88 других европейских партнеров, которые разворачивают службу C-Its (кооперативных интеллектуальных транспортных систем) в большом масштабе, обеспечивающих связь между инфраструктурой и транспортными средствами.

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Эти системы направлены на повышение безопасности дорожного движения. Беспилотники быстро и точно собирают фундаментальные данные и информацию для того, чтобы гарантировать безопасность и эффективность автодорог. Подобное начинают вводить дорожные службы других компаний как итальянских, так и соседних государств и Европы в целом.

В перспективе это может быть общеевропейская сеть оперативного мониторинга вроде действующих вебкамер, передающих изображение в режиме реального времени со стационарных постов. Альтернативой той системе дроны не станут, но это будет довольно результативное дополнение с тех участков дороги, где вебкамер нет.

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