Для чого над європейськими дорогами кружляють дрони

Проєкт передбачає флот поки з шести безпілотних систем та підготовку пілотів, котрі будуть спеціалізуватися на їх експлуатації. Основна мета – створення ефективної системи безпеки руху та своєчасної реакції на нештатні ситуації. Про це, зокрема, розповідає спеціалізований портал Transport Europe та інші ресурси.

Зараз компанія навчає 24 своїх співробітників навичкам пілотування та експлуатації дронів. Починають з найлегшого – візуального моніторингу транспортного потоку з повітря, виявлення можливих ділянок нештатних ситуацій.

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Далі навчальний процес ускладняється. Оператори-пілоти з повітря обстежують інженерні споруди, віадуки, мости, дорожню інфраструктуру і навіть стан дорожніх знаків та вказівників. На цій підставі робиться аналіз та висновки для подальших нарядів відповідним службами підприємства.

За останні тижні вже відбулося два практичні тренування з обльотом території в зоні відповідальності компанії. Одне обстеження пройшло на мосту По, а інше – на віадуку Колле Ісарко.

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Ставка на технологічні інновації робиться в рамках загальноєвропейського проєкту "Scale", спрямованого на подальший розвиток технологій підключеного водіння та програм. Зібрані дані мають важливе значення для планування відповідних стратегій управління трафіком.

До проєкту European Scale вже приєдналися 88 інших європейських партнерів, які розгортають службу C-Its (кооперативних інтелектуальних транспортних систем) у великому масштабі, що забезпечують зв’язок між інфраструктурою та транспортними засобами.

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Ці системи спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху. Безпілотники швидко та точно збирають фундаментальні дані та інформацію задля того, щоб гарантувати безпеку та ефективність автодоріг. Подібне починають запроваджувати дорожні служби інших компаній як італійських, так і сусідніх держав та Європи в цілому.

В перспективі це може бути загальноєвропейська мережа оперативного моніторингу на кшталт чинних вебкамер, що передають зображення в режимі реального часу зі стаціонарних постів. Альтернативою тій системі дрони не стануть, але це буде доволі результативне доповнення з тих ділянок дороги, де вебкамер немає.

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