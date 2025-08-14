У США запровадили дистанційний техогляд вантажівок: як це працює

Департамент транспорту штату Нью-Йорка в липні започаткував технічний огляд вантажівок дроном з тепловізійною камерою. Як повідомляє на своїй сторінці NYS Department of Transportation (NYSDOT), результативність нової методики дистанційного огляду шин та гальм перевершила усі сподівання – видно досить багато несправностей.

Цей пристрій інспектори використали під час рейдових перевірок транспортних засобів. В першу чергу впадав в очі тривожний стан перегрітих гальмівних систем. З такою проблемою вони можуть втратити свою ефективність.

Не стали винятком й перегріті шини. Вони можуть бути недостатньо накачаними чи зі стертим протектором, що також впливає на зростання температури від тертя. Перегріті колеса є небезпечними, мають властивість вибухати.

На верхньому фото звичайне зображення фури зі сканера квадрокоптера, нижче – знімок з тепловізора, де весь температурний спектр добре проглядається. Фото: NYSDOT

Для прикладу інспекція опублікувала знімки магістрального тягача з напівпричепом. В першому випадку це класичне фото фури, а в другому – температурний скан вантажівки з причепом. Там у відповідній кольористиці добре видно ділянки з підвищеною температурою, що вже є загрозливо для безпеки транспортного засобу, вантажу та інших учасників дорожнього руху. І це вимагає втручання та виведення вантажівки зі смуги руху для усунення проблеми.

Таким чином в американських служб контролю за транспортом з’явився дієвий інструмент дистанційного моніторингу шин та гальмівних систем у вигляді квадрокоптерів. Ця технологія виявилася не тільки результативною, але й відносно дешевою.

Європейці також скористалися тепловізорами. Федеральна служба контролю за транспортним сектором Німеччини встановила такі прилади на своїх машинах для вимірювання температури гальм і шин вантажівок, що рухаються дорогою. А на автомагістралі A81 поблизу Штутгарта є стаціонарний пункт теплового вимірювання для вантажівок. Там вимірюється температура перед в’їздом до тунелю.