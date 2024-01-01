В Стамбуле показали морскую штурмовую машину нового поколения

Морская штурмовая машина FNSS ZAHA уже дала хорошие результаты испытаний. Поставленная оборонному ведомству Турции для перевозки войск между кораблями и берегом, а также для работы на побережье по суше, она получила положительные отзывы. Тестовые испытания показали, что на сегодня это самая быстрая амфибия в турецких вооруженных силах.

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Разработанная для нужд ВМС Турции ZAHA, презентация которой состоялась на упомянутой выставке, комплектуется дизельным двигателем мощностью 600 л.с. и водометами в кормовой части.

Такой силовой потенциал обусловлен требованиями быстрого и надежного перемещения как по суше, так и по воде – 70 км/ч по земле и 7 узлов по воде.

Для такого показателя разработчик подобрал оптимальное соотношение мощности к весу – 20 лошадиных сил на каждую тонну массы машины с вооружением, боекомплектом, экипажем и десантом. Кстати, машина берет на борт 21 человека, включая наводчика, водителя и командира.

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Транспортер с торсионной системой подвески способен преодолевать вертикальные 90-сантиметровые препятствия. Благодаря длинной гусеницы (8,3 м) амфибия спокойно переходит 2-метровые по ширине окопы и канавы. Ширина машины в 3,3 метра удерживает от бокового опрокидывания на склонах с наклоном 40%.

Фото: FNSS

Амфибия имеет башню с дистанционным управлением. Из вооружения здесь гранатомет 40-мм AGL, 12,7-мм пулемет MG плюс 8 дымовых гранатометов.

MAV ZAHA также имеет баллистическую и противоминную защиту на уровне Stanag 4569, что относительно предыдущих версий значительно лучше, поскольку бронированный корпус из алюминиевого сплава серии 5000 прочнее.