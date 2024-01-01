В Стамбулі показали морську штурмову машину нового покоління

Морська штурмова машина FNSS ZAHA вже дала гарні результати випробувань. Поставлена оборонному відомству Туреччини для перевезення військ між кораблями та берегом, а також для роботи на узбережжі по суходолу, вона отримала схвальні відгуки. Тестові випробування показали, що на сьогодні це найшвидша амфібія в турецьких збройних силах.

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Розроблена для потреб ВМС Туреччини ZAHA, презентація якої відбулася на згаданій виставці, комплектується дизельним двигуном потужністю 600 к.с. та водометами в кормовій частині.

Такий силовий потенціал зумовлений вимогами швидкого та надійного переміщення як по суші, так і по воді - 70 км/год по суші та 7 вузлів по воді.

Для такого показника розробник підібрав оптимальне співвідношення потужності до ваги – 20 кінських сил на кожну тонну маси машини з озброєнням, боєкомплектом, екіпажем та десантом. До речі, машина бере на борт 21 людину, включаючи навідника, водія та командира.

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Транспортер з торсіонною системою підвіски спроможний долати вертикальні 90-сантиметрові перешкоди. Завдяки довжелезній гусениці (8,3 м) амфібія спокійно переходить 2-метрові по ширині окопи та канави. Ширина машини в 3,3 метра утримує від бічного перекидання на схилах з нахилом 40%.

Фото: FNSS

Амфібія має башту з дистанційним керуванням. Із озброєння тут гранатомет 40-мм AGL, 12,7-мм кулемет MG плюс 8 димових гранатометів.

MAV ZAHA також має балістичний і протимінний захист на рівні Stanag 4569, що відносно попередніх версій значно краще, оскільки броньований корпус з алюмінієвого сплаву серії 5000 міцніший.