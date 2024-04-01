Количество участков дороги, где в летний период разрешенная скорость составляет 80 км/ч, снова уменьшилось. Ограничение 50 км/ч оставили на ряде участков, где есть более трех полос движения в одном направлении и они разделены отбойником.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий с 1 апреля на некоторых участках дорог Киева и Днепра разрешенная скорость движения транспортных средств увеличена до 80 км/ч.

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Согласно решению Киевского городского совета перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 01.04 до 01.11 до 80 км/ч уменьшен до восьми:

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака); ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков); Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Надднепрянского шоссе); Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного); просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.); просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста); автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы города Киева).

Скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч. В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации перенастроены на актуально разрешенную скорость.

Крупнейшими противниками увеличения разрешенной скорости в летний период является столичное велосообщество и урбанисты. Из-за их жалоб и обращений перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения до 80 км/ч уменьшается ежегодно. В прошлом году список этих участков был больше.