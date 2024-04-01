Кількість ділянок дороги, де у літній період дозволена швидкість складає 80 км/год, знову зменшилась. Обмеження 50 км/год залишили на низці ділянок, де є понад три смуги руху в одному напрямку і вони розділені відбійником.

Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький з 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра дозволена швидкість руху транспортних засобів збільшена до 80 км/год.

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Згідно з рішенням Київської міської ради перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 01.04 до 01.11 до 80 км/год зменшено до восьми:

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака); вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків); Наддніпрянське шосе; Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе); Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного); просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.); просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту); автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

Швидкісний режим руху в столиці на інших ділянках доріг становить 50 км/год. У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

Найбільшими противниками збільшення дозволеної швидкості у літній період є столична велоспільнота та урбаністи. Через їх скарги та звернення перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху до 80 км/год зменшується щороку. Минулого року список цих ділянок був більшим.