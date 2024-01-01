В столице временно лишенный права управления водитель предлагал взятку полиции

Вчера, около часу дня, в Киеве на проспекте Академика Палладина, представители патрульной полиции Киевской области остановили автомобиль Citroen C-Elysee. Во время проверки документов, которые предоставил 38-летний водитель, полицейские установили, что он ограничен в праве управления транспортными средствами.

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Мужчина, чтобы его не привлекли к ответственности, неоднократно предлагал полицейским неправомерную выгоду. Полицейские составили протокол по ч. 3 ст. 126 (Управление лицом, ограниченным в праве управления транспортными средствами) КУоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, что с 18 мая 2024 года со вступлением в силу нового закона о мобилизации, вводится новое основание для ограничения в праве управления транспортными средствами – невыполнение лицом обязанности по вызову явиться в ТЦК и СП. По состоянию на 10 июля 2024 года 12 тысяч таких ограничений уже отправлено ТЦК в исполнительную службу.