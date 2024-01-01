У столиці тимчасово позбавлений права керування пропанував поліції хабаря

Учора, близько 13-ї години, на проспекті Академіка Палладіна, що у Києві, представники патрульної поліції Київської області зупинили автомобіль Citroen C-Elysee. Під час перевірки документів, що надав 38-річний водій, поліцейські встановили, що він обмежений у праві керування транспортними засобами.

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Чоловік, аби його не притягнули відповідальності, неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Поліцейські склали протокол за ч. 3 ст. 126 (Керування особою, обмеженою у праві керування транспортними засобами) КУпАП та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, що з 18 травня 2024 року з набранням чинності нового закону про мобілізацію запроваджується нова підстава для обмеження у праві керування транспортними засобами – невиконання особою обов’язку за викликом з’явитися до ТЦК та СП. Станом на 10 липня 2024 року 12 тисяч таких обмежень вже відправлено ТЦК до виконавчої служби.