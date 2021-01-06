Через новое приложение можно выкупить эвакуированное авто, или оплатить "услуги" парковки.

Новое приложение городских сервисов "Киев цифровой" стало доступным для загрузки на смартфонах с IOS и Android. Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА. В то же время старое приложение Kyiv Smart City уже не работает.

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“Киев цифровой” позволяет автоматически загрузить данные платежных карт и информацию об автомобиле с Kyiv Smart City, если номер телефона пользователя в приложении тот же, что и в кошельке Masterpass.

В приложении уже доступна возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ и оставлять отзывы.

“Сервисы” для водителей

"Киев цифровой" - единственный сервис в Украине, позволяющий выкупить эвакуированную машину со штрафплощадки без очередей. Если авто эвакуируют, владелец авто получит оповещение с адресом штрафплощадки и инструкцией для возврата транспортного средства. Все необходимые документы можно загрузить в приложение.

Правда, после возвращения авто со штрафплощадки подавать иск в суд нужно самостоятельно, но это также можно сделать в онлайн режиме. Сейчас в ”Киев Цифровой” такая возможность не реализована.

Также “Киев Цифровой” сотрудничает с муниципальными парковками. Со смартфона можно оплатить почасовую парковку или приобрести парковочный абонемент.

Уже сейчас реализована возможность определять место парковки по геопозиции и проверять срок действия парковочного абонемента. В планах добавить также карту парковок и таймер с напоминанием времени парковки.