Через новий додаток в теорії можна викупити евакуйоване авто, або сплатити "послуги" паркування. Але працює новинка дуже погано – про це свідчить величезна кількість негативних відгуків у "плеймаркеті".

Новий застосунок міських сервісів “Київ Цифровий” став доступним для завантаження на смартфонах з IOS та Android. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Натомість попередній додаток Kyiv Smart City вже не працює.

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“Київ цифровий” дозволяє автоматично завантажити дані платіжних карток та інформацію про автівки з Kyiv Smart City, якщо номер телефону користувача в застосунку той же, що і в гаманці Masterpass.

У додатку вже доступна можливість поповнювати зі смартфону транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ та залишати відгуки.

“Сервіси” для водіїв

“Київ Цифровий” – єдиний сервіс в Україні, що дозволяє викупити евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг. Якщо авто евакуюють, власник авто отримає сповіщення з адресою штрафмайданчика та інструкцією для повернення транспортного засобу. Усі необхідні документи можна завантажити у додаток.

Щоправда, після повернення авто зі штрафмайданчика подавати позов до суду потрібно самостійно, але це також можна зробити в онлайн режимі. Наразі у ”Київ Цифровий” така можливість не реалізована.

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Також “Київ Цифровий” співпрацює з муніципальними парковками. Зі смартфону можна сплатити за погодинне паркування чи придбати паркувальний абонемент.

Уже зараз реалізовано можливість визначати місце паркування за геопозицією та перевіряти термін дії паркувального абонемента. У планах також – додати мапу парковок та таймер із нагадуванням часу паркування.