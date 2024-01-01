В Стрыю и Самборе появились грузовики для сдачи экзаменов

Вскоре в сервисных центрах МВД в городах Стрый и Самбор можно будет сдать практический экзамен на категорию “С” на современных грузовых автомобилях.

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Подразделения Львовщины получили Hyundai ЕХ-8 Mighty – грузовики, отвечающие всем требованиям для прозрачной сдачи экзамена.

Автомобили оснащены:

механической коробкой передач;

дополнительными педалями и зеркалами заднего обзора;

средствами видео- и аудиофиксации.

Это значительно упростит доступ к услуге для тех, кто не имеет возможности сдавать экзамен на автомобиле учебного заведения.

Напомним, во время действия военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, которые имеют водительское удостоверение категории В.