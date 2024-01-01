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У Стрию та Самборі з’явились вантажівки для складання іспитів

Нові можливості для майбутніх водіїв вантажівок з’явились у Стрию та Самборі. Складати іспит можна буде на автомобілях сервісного центру МВС.
У Стриї та Самборі закуплять вантажівки для практичних іспитів - Auto24
Євген Гудущан
logo4 березня, 21:10
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Невдовзі у сервісних центрах МВС у містах Стрий та Самбір можна буде скласти практичний іспит на категорію “С” на сучасних вантажних автомобілях.

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Підрозділи Львівщини отримали Hyundai ЕХ-8 Mighty – вантажівки, що відповідають усім вимогам для прозорого складання іспиту.

Автомобілі оснащені:

  • механічною коробкою передач;
  • додатковими педалями та дзеркалами заднього огляду;
  • засобами відео- та аудіофіксації.

Це значно спростить доступ до послуги для тих, хто не має можливості складати іспит на автомобілі навчального закладу.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

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