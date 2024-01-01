В Сумы прибыла тяжелая техника из Японии

В нынешнем транше прибыли два экскаватора и фронтальный погрузчик. Они являются лишь частью технической помощи агентства международного сотрудничества (JICA) из Японии. Об этом сообщает мэрия Сум.

По словам директора коммунального хозяйства "Чистый город" Геннадия Власенко, в ближайшее время ожидается еще одна партия спецтехники. Прибудут один экскаватор и два погрузчика.

Читайте также На Сумщине распределили транспорт для гражданских и военных

Техника прибыла новая, мощная и экономичная. Скажем, гусеничный экскаватор Komatsu C270LC (187 л. с.) отмечается низким потреблением топлива благодаря полному контролю двигателя, хорошо продуманной гидравлической и электронной системам. Потребление солярки здесь примерно на 10% меньше относительно предыдущей модели.

Просторная светлая кабина имеет низкий уровень шума в кабине, хорошую герметичность с надежной системой кондиционирования воздуха. Еще один фактор привлекательности в том, что она конструктивно прочная.

Гусеничные экскаваторы Komatsu C270LC доставлены на низкорамных прицепах отечественного производителя TAD. Фото: мэрия Сум

Салон сделан по требованиям стандарта ISO 10262. Такое исполнение обеспечивает первый уровень защиты от объектов, падающих сверху (OPG). В сочетании с инерционным ремнем безопасности кабина ROPS надежно защищает оператора в случае опрокидывания экскаватора.

Читайте также На Сумщине сдают в аренду пост ГАИ: знак 40 не входит в комплектацию

По аналогичной схеме безопасности оператора сделан и фронтальный погрузчик Komatsu WA320. Это представитель семейства машин большой производительности: за один подход эта машина способна взять от 2,7 до 3,6 кубометра песка или щебня.

Силовой потенциал машины с гидростатической трансмиссией обеспечивает дизельный 170-сильный 6,69-литровый двигатель Komatsu SAA6D107E-1. Этого достаточно для продуктивной работы рабочего органа и ходовой.

Фронтальный погрузчик Komatsu WA320. Скриншот: Авто24

В планах дарителей поставить общине еще и линию по переработке строительных остатков. Рециклинговый комплекс поможет измельчить в различные фракции кирпич, бетон, накопившиеся на месте разрушенных зданий. Этот материал город будет направлять на повторное использование в строительстве жилья, промышленных или социальных объектов.