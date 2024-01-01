В Суми прибула важка техніка з Японії

У нинішньому транші прибули два екскаватори та фронтальний навантажувач. Вони є лише частиною технічної допомоги агентства міжнародного співробітництва (JICA) з Японії. Про це повідомляє мерія Сум.

За словами директора комунального господарства "Чисте місто" Геннадія Власенка, найближчим часом очікується ще одна партія спецтехніки. Прибудуть один екскаватор і два навантажувачі.

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Техніка прибула нова, потужна і економічна. Скажімо, гусеничний екскаватор Komatsu C270LC (187 к. с.) відзначається низьким споживанням пального завдяки повному контролю двигуна, добре продуманій гідравлічній та електронній системам. Споживання солярки тут приблизно на 10% менше відносно попередньої моделі.

Простора світла кабіна має низький рівень шуму в кабіні, гарну герметичність з надійною системою кондиціонування повітря. Ще один чинник привабливості в тому, що вона конструктивно міцна.

Гусеничні екскаватори Komatsu C270LC доставлені на низькорамних причепах вітчизняного виробника TAD. Фото: мерія Сум

Салон зроблено за вимогами стандарту ISO 10262. Таке виконання забезпечує перший рівень захисту від об’єктів, що падають зверху (OPG). У поєднанні з інерційним ременем безпеки кабіна ROPS надійно захищає оператора в разі перекидання екскаватора.

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За аналогічною схемою безпеки оператора зроблено й фронтальний навантажувач Komatsu WA320. Це представник сімейства машин великої продуктивності: за один підхід ця машина спроможна взяти від 2,7 до 3,6 кубометра піску чи щебеню.

Силовий потенціал машини з гідростатичною трансмісією забезпечує дизельний 170-сильний 6,69-літровий двигун Komatsu SAA6D107E-1. Цього достатньо для продуктивної роботи робочого органу та ходової.

Фронтальний навантажувач Komatsu WA320. Скриншот: Авто24

В планах дарувальників поставити громаді ще й лінію з перероблення будівельних залишків. Рециклінговий комплекс допоможе подрібнити в різні фракції цеглу, бетон, що нагромадилися на місці зруйнованих будівель. Цей матеріал місто направлятиме на повторне використання у будівництві житла, промислових чи соціальних об’єктів.