На Сумщині розподілили транспорт для цивільних та військових

Два вантажні мікроавтобуси Volkswagen Crafter, який ми уже неодноразово описували в стрічках новин, отримали Сумський та Шосткинський райони. Один такий же фургон дістався Департаменту цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.

Як повідомляє Сумська ОВА, машини вантажного виконання будуть використовуватися на господарських потребах бюджетних організацій, для проведення евакуаційних заходів із зони бойових дій та відновлення об'єктів інфраструктури після ворожих атак.

Читайте також Львівська громада поповнила Суми автобусами з Данії

Завдяки великому внутрішньому обсягу кузова вагонного компонування такий автомобіль буде незамінний у вивезенні з-під обстрілів як архівних документів, так і цінного майна.

Така допомога для гуманітарних потреб області надійшла від міжнародних партнерів після візиту Надзвичайного і повноважного посла Німеччини в Україні Мартіна ЄГЕРА, який приїздив на Сумщину у листопаді минулого року.

Передача техніки громадам та військовим. Фото: Сумська ОВА

А ось добре знайомі нашим читачам з попередніх описів два позашляховики Nissan Navara дісталися армійцям. Обидві машини надійшли в чорному кольорі, тож їх необхідність фарбування в камуфляж вже будуть вирішувати нові власники.

Читайте також На Сумщині здають в оренду пост ДАІ: знак 40 не входить в комплектацію

Один пікап передали сформованому у регіоні підрозділу, який виконує завдання з охорони та оборони важливих інфраструктурних об'єктів. Інша Navara дісталася зенітникам, котрі захищають небо над Сумщиною від ворожих повітряних цілей.

Зенітники цього регіону є своєрідним щитом, що ще на далеких підступах прикриває міста, села та об’єкти критичної інфраструктури всієї України.

У цьому редакція Авто24 переконалася після ознайомлення з вранішнім звітом. Станом на ранок 21 січня мобільні групи на пікапах та інших транспортних засобах збили за першу половину доби у небі над областю 15 ворожих “шахедів”, що прямували не тільки на об'єкти Сумщини, але й у бік тилових міст країни.

Читайте також У Сумах помічений унікальний саморобний автомобіль

З початку 2025 року зенітники цього регіону завдяки оперативним виїздам на вогневі позиції "ліквідували 191 російський безпілотник, кожен з яких спрямовувався на житлові будинки, об'єкти життєзабезпечення населених пунктів".