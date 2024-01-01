На Сумщине распределили транспорт для гражданских и военных

Два грузовых микроавтобуса Volkswagen Crafter, который мы уже неоднократно описывали в лентах новостей, получили Сумской и Шосткинский районы. Один такой же фургон достался Департаменту гражданской защиты населения областной государственной администрации.

Как сообщает Сумская ОВА, машины грузового исполнения будут использоваться на хозяйственных работах бюджетных организаций, для проведения эвакуационных мероприятий из зоны боевых действий и восстановления объектов инфраструктуры после вражеских атак.

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Благодаря большому внутреннему объему кузова вагонной компоновки такой автомобиль будет незаменим в вывозе из-под обстрелов как архивных документов, так и ценного имущества.

Такая помощь для гуманитарных нужд области поступила от международных партнеров после визита Чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине Мартина Егера, который приезжал в Сумскую область в ноябре прошлого года.

Передача техники громадам и военным. Фото: Сумская ОГА

А вот хорошо знакомые нашим читателям из предыдущих описаний два внедорожника Nissan Navara достались армейцам. Обе машины поступили в черном цвете, так что необходимость их покраски в камуфляж уже будут решать новые владельцы.

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Один пикап передали сформированному в регионе подразделению, который выполняет задачи по охране и обороне важных инфраструктурных объектов. Другая Navara досталась зенитчикам, которые защищают небо над Сумщиной от вражеских воздушных целей.

Зенитчики этого региона является своеобразным щитом, что еще на дальних подступах прикрывает города, села и объекты критической инфраструктуры всей Украины.

В этом редакция Авто24 убедилась после ознакомления с утренним отчетом. По состоянию на утро 21 января мобильные группы на пикапах и других транспортных средствах сбили за первую половину суток в небе над областью 15 вражеских “шахедов”, направлявшихся не только на объекты Сумщины, но и в сторону тыловых городов страны.

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С начала 2025 года зенитчики этого региона благодаря оперативным выездам на огневые позиции "ликвидировали 191 российский беспилотник, каждый из которых направлялся на жилые дома, объекты жизнеобеспечения населенных пунктов".