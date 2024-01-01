В Тернополе ливреи общественного транспорта покрасят "волной"

Голосование Тернопольская городская территориальная громада проводила на своем портале "е-Тернополь". Больше всего голосов относительно стиля общественного транспорта города набрал вариант №3.

Как говорится в сообщении Тернопольской мэрии, под этим номером находился проект, разработанный ООО "НТ Дорбудпроект". Он больше всего понравился жителям громады, поскольку лучше всего отражал неповторимую идентичность древнего города.

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По результатам опроса и рассмотрения комиссией, исполнительный комитет городского совета принял решение утвердить протокол заседания комиссии, согласно которому победителем является ООО "НТ Дорбудпроект". Победитель голосования будет отмечен наградой.

Проекты участников конкурса:

Вариант 1: зелено-белая стилистика. Автор – Антон Марчевский.

Вариант 2: желто-зеленый. Автор – Владимир Бабченко.

Вариант 3: бело-синяя стилистика с волнистыми линиями. Автор – Дорбудпроект.

Вариант 4: светло-оливковый с использованием графических элементов. Автор – ОО Сознание. Ответственность. Действие.

Вариант 5: желтый цвет. Автор – Artem Melnechyk.

Предложенные проекты на фото размещены в порядке конкурсных лотов. Фото: мэрия Тернополя

Этим же решением обязано всех перевозчиков при закупке нового транспорта наносить на него брендирование в соответствии с утвержденным образцом.

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Относительно уже закупленного транспорта также поставлено требование: до начала нового 2026 года перевозчики обязаны поэтапно переформатировать внешнее оформление имеющегося транспорта в соответствии с требованиями. Крайний срок – 31 декабря 2025 года.

Вот так вскоре будет выглядеть ливрея общественного транспорта Тернополя. Иллюстрация: НТ Дорбудпроект

Брендирование общественного транспорта областного центра является частью более широкой стратегии по обновлению визуального образа транспорта в городе и улучшения узнаваемости общественного транспорта для тернополян и гостей.