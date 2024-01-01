У Тернополі тролейбуси, автобуси й маршрутки розфарбують "хвилею"

Голосування Тернопільська міська територіальна громада проводила на своєму порталі "е-Тернопіль". Найбільше голосів щодо бренду для громадського транспорту міста набрав варіант №3.

Як йдеться у повідомленні Тернопільської мерії, під цим номером перебував проєкт, розроблений ТОВ "НТ Дорбудпроект". Він найбільше сподобався мешканцям громади, оскільки найкраще відображав неповторну ідентичність древнього міста.

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За результатами опитування та розгляду комісією, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення затвердити протокол засідання комісії, згідно з яким переможцем є ТОВ "НТ Дорбудпроект". Переможця голосування буде відзначено нагородою.

Проєкти учасників конкурсу:

Варіант 1: зелено-біла стилістика. Автор – Антон Марчевський.

Варіант 2: жовто-зелений. Автор – Володимир Бабченко.

Варіант 3: біло-синя стилістика з хвилястими лініями. Автор – Дорбудпроект.

Варіант 4: світло-оливковий з використанням графічних елементів. Автор – ГО Свідомість.Відповідальність. Дія.

Варіант 5: жовтий колір. Автор - Artem Melnechyk.

Запропоновані проєкти на фото розміщено в порядку конкурсних лотів. Фото: мерія Тернополя

Цим же рішенням зобов’язано усіх перевізників при закупівлі нового транспорту наносити на нього брендування відповідно до затвердженого зразка.

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Щодо вже закупленого транспорту також поставлено вимогу: до початку нового 2026 року перевізники зобов’язані поетапно переформатувати зовнішнє оформлення наявного транспорту відповідно до вимог. Крайній термін – 31 грудня 2025 року.

Ось так невдовзі виглядатиме ліврея громадського транспорту Тернополя. Ілюстрація: НТ Дорбудпроект

Брендування громадського транспорту обласного центру є частиною ширшої стратегії з оновлення візуального образу транспорту в місті та покращення впізнаваності громадського транспорту для тернополян і гостей.