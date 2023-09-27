Местный предприниматель с командой энтузиастов разработал и изготовил транспортер для эвакуации раненых прямо с поля боя. И это не единственная функция гусеничной машины.

Универсальная платформа RAS1 тернопольского предпринимателя Игоря Чайковского существует в опытном образце, тестируется и усовершенствуется. Для этого изобретателя консультируют военные, поскольку сделанный минитранспортер может выполнять на передовой разные работы.

Эвакуация раненых может быть как на самой платформе (на закрепленных носилках), так и методом волочения, когда за веревочный канат или тонкий стальной трос зацепляют пластиковые санки с раненым и тянут их по траве, пашне или шоссейке в безопасное место.

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Также можно без всяких санок и низеньких тележек волоком вытаскивать бойца, пристегнутого обычным туристическим карабином к прицепному крюку или канату транспортера.

Тяговые возможности у гусеничного малыша значительны. При необходимости он может на буксире тянуть 15-тонный грузовик. Этого достаточно для эвакуации БРДМ (7 т), БТР-80 (13,5 т) или автомобиля КрАЗ-255 (11,9 т).

Платформа рассчитана на перевозку однотонной клади. При необходимости можно доставить под обстрелами на огневую позицию ящики с боеприпасами для стрелкового оружия, гранатометов или минометов, термосы с едой, коробки с медикаментами, бидоны с водой или другое имущество.

Функционал таким перечнем не ограничивается, поскольку на платформе можно установить 14,5 мм пулемет или мини-огнеметную установку.

Для спасательных подразделений ГСЧС такая платформа может тащить в недоступные закоулки прожекторный блок или применяться как мобильная тележка для перевозки больных/раненых в условиях бездорожья. Для вездехода на гусеницах даже осенняя непогода на разбитой грунтовой дороге или снежные переметы не станут препятствием. Такой минитранспортер освободит спасателей от переноса ношей с пострадавшим.

В зависимости от задач и продолжительности работы платформу можно комплектовать одним аккумулятором на 65000 мА/ч или тремя батареями. Одной "шестьдесятпятки" хватает на четыре часа.

Транспортер считается продуктом украинского производства, хотя некоторые компоненты здесь импортные. Впереди полноценное мелкосерийное производство. Гидромотор и гидронасос заказывают в Италии или Болгарии, микропроцессоры и микроконтроллеры приходят из Тайваня, гусеницы с кевларовым кордом китайские. А вот механическую часть изготовляют на месте.

В перспективе планируется развернуть современное мелкосерийное изготовление машины. Для этого уже готовится цех площадью 400 кв.м, где к концу ноября должны изготовить первые 20 единиц RAS1. Со временем ежемесячный объем производства рассчитывают довести до 50 универсальных платформ.

Кстати, Украина уже провела тестирование аналогичных дронов импортного производства. Осенью прошлого года на передовой наши защитники опробовали носилки с ранеными могут размещаться как на платформе над гусеницами, так и в нише между ними, что нашим защитникам больше нравится.

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Как выяснилось, ниша между гусеницами не только гораздо ниже размещена, чем лучше уберегает от вражеских пулевых и осколочных поражений, но и более защищена от них катками движителя. В такой же нише гораздо удобнее подвозить на позиции боезапасы, особенно гранаты, выстрелы к минометам – центр тяжести низко и уязвимость меньше.

Транспортер переднего края Themis уже стоит на вооружении трех армий стран НАТО – Германии, Эстонии и Норвегии.

Фото: 20 минут Тернополь