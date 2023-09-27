Тамтешній підприємець з командою ентузіастів розробив та виготовив транспортер для евакуації поранених прямісінько з поля бою. І це не єдина функція гусеничної машини.

Універсальна платформа RAS1 тернопільського підприємця Ігоря Чайківського існує в дослідному зразку, тестується й удосконалюється. Для цього винахідника консультують військові, оскільки зроблений мінітранспортер може виконувати на передовій різні роботи.

Евакуація поранених може бути як на самій платформі (на закріплених ношах), так і методом волочіння, коли за мотузяний канат чи тонкий сталевий трос зачіпляють пластикові санки с пораненим й тягнуть їх по траві, ріллі чи шосейці до безпечного місця.

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Також можна без усіляких санок та низеньких візків витягувати бійця, пристебнутого звичайнісіньким туристичним карабіном до причіпного гака чи канату транспортера.

Тягові можливості у гусеничного малюка значні. При потребі він може на буксирі тягнути 15-тонну вантажівку. Цього достатньо для евакуації БРДМ (7 т), БТР-80 (13,5 т) чи автомобіля КрАЗ-255 (11,9 т).

Платформа розрахована на перевезення однотонної поклажі. Отож, при потребі можна доставити під обстрілами на вогневу позицію ящики з боєприпасами для стрілецької зброї, гранатометів чи мінометів, термоси з їжею, коробки з медикаментами, бідони з водою або ж інше майно.

Функціонал таким переліком не обмежується, оскільки на платформі можна встановити 14,5-мм кулемет чи міні-вогнеметну установку.

Для рятувальних підрозділів ДСНС така платформа стане у підмозі з прожекторним блоком чи у статусі мобільного візка для перевезення хворих/поранених в умовах бездоріжжя. Для всюдихода на гусеницях навіть осіння негода на розбитій ґрунтовій дорозі чи снігові перемети не стануть перепоною. Такий мінітранспортер звільнить рятувальників від перенесення нош з потерпілим.

В залежності від завдань і тривалості роботи платформу можна комплектувати одним акумулятором на 65000 мА/г чи трьома такими батареями. Однієї "шістдесятп’ятки" вистачає на чотири години.

Транспортер вважається продуктом українського виробництва, хоча окремі компоненти тут імпортні. Попереду повноцінне дрібносерійне виробництво. Гідромотор та гідропомпу замовляють в Італії або Болгарії, мікропроцесори та мікроконтролери йдуть з Тайваню, гусениці з кевларовим кордом китайські. А ось механічну частину виготовляють на місці.

В перспективі планується розгорнути сучасне дрібносерійне виробництво. Для цього вже готується цех площею 400 кв.м, де вже до кінця листопада мають виготовити перші 20 одиниць RAS1. З часом щомісячний обсяг виробництва розраховують довести до 50 універсальних платформ.

До речі, Україна вже провела тестування аналогічних дронів імпортного виробництва. Восени минулого року на передовій наші захисники випробували в бойових умовах транспортер THeMIS естонської компанії Milrem Robotics. Там ноші з пораненим можуть розміщуватися як на платформі над гусеницями, так і в ніші між ними, що нашим захисникам більше подобається.

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Як з’ясувалося, ніша між гусеницями не тільки набагато нижче розміщена, чим краще вберігає від ворожих кульових та осколкових уражень, але й більш захищена від них колесами катків. В такій же ніші набагато зручніше підвозити на позиції боєзапас, особливо гранати, постріли до мінометів.

Транспортер переднього краю THeMIS вже стоїть на озброєнні трьох армій країн НАТО – Німеччини, Естонії та Норвегії.

Фото: 20 хвилин Тернопіль