Почти в течение года фейковый благотворительный фонд ввозил на территорию Украины в виде гуманитарной помощи автомобили, которые вместо передачи в войска продавались на рынке.

Отсчет проданных по поддельным документам гуманитарных автомобилей шел на десятки. В общей сложности установлено почти 50 случаев такого гешефта.

Обманом ВСУ, которым адресовалась, но так и не доходила эта помощь, занимался уроженец Казахстана. Себе в подельники он взял двух жителей Днепропетровской и Луганской областей, которые ремонтировали автомобили, выставляли объявления на интернет-платформах и подыскивали клиентов.

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Фиктивный благотворитель, сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, еще в 2022 году организовал сбыт транспортных средств, ввезенных в виде гуманитарной помощи для украинской армии. Впоследствии поставил это дело на конвейер, создав благотворительный фонд. Это позволяло беспрепятственно ввозить на таможенную территорию Украины транспортные средства в неограниченном количестве.

Высокую активность "благодетеля" заинтересовало МВД, поскольку в сети начали появляться объявления о продаже автомобилей, которые по моделям и маркам совпадали с ввезенными гуманитарными машинами. В течение нескольких месяцев сотрудники криминальной полиции Тернопольщины совместно с другими спецслужбами ГУНП и представителями департамента военной контрразведки СБУ документировали преступную деятельность дельцов.

Псевдогуманитарную деятельность дельцов прекратили полиция и военная контрразведка. Фото: ГУНП в Тернопольской области

За одно авто "бизнес-благодетели" в среднем брали 5000 долларов, все зависело от модели и марки внедорожника, его возраста и технического состояния. Во время очередной продажи автомобилей Land Rover и Ford злоумышленников задержали "на горячем".

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В ходе проведенных семи одновременных обысков на территории двух областей, которые проходили под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры, у фигурантов изъяли черновики записей с бухгалтерией, копии документов на реализованные ими автомобили и два внедорожника. Также в руки следователей попали мобильные телефоны и компьютерная техника и даже фиктивные грамоты с благодарностями за благотворительную деятельность.

Мошенников задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Им объявили подозрение согласно части 3 статьи 201-2 УКУ – незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, совершенные организованной группой в особо крупном размере во время военного положения.

За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет и с конфискацией имущества.