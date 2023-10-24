Майже упродовж року фейковий благодійний фонд ввозив на територію України у вигляді гуманітарної допомоги автомобілі, які згодом замість передачі у війська продавалися на ринку.

Відлік проданих за підробленими документами гуманітарних автомобілів йшов на десятки. Загалом встановлено майже 50 випадків такого ґешефту.

Обдурюванням ЗСУ, яким адресувалася, але так і не доходила ця допомога, займався уродженець Казахстану. Собі у спільники він взяв двох жителів Дніпропетровської та Луганської областей, які ремонтували автомобілі, виставляли оголошення на інтернет-платформах та підшуковували клієнтів.

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Фіктивний благодійник, як повідомляє Головне управління Національної поліції у Тернопільській області, ще у 2022 році організував збут транспортних засобів, ввезених у вигляді гуманітарної допомоги для української армії. Згодом поставив цю справу на конвеєр, створивши благодійний фонд. Це дозволяло безперешкодно ввозити на митну територію України транспортні засоби в необмеженій кількості.

Висока активність "благодійника" зацікавила МВС, оскільки у мережі почали з’являтися оголошення про продаж автівок, що за моделями та марками співпадали з ввезеними гуманітарними машинами. Упродовж кількох місяців працівники кримінальної поліції Тернопільщини спільно з іншими спецслужбами ГУНП та представниками департаменту військової контррозвідки СБУ документували злочинну діяльність ділків.

Псевдогуманітарну діяльність ділків припинили поліція та військова контррозвідка. Фото: ГУНП у Тернопільській області

За одне авто "бізнес-благодійники" в середньому брали 5000 доларів, все залежало від моделі і марки позашляховика, його віку і технічного стану. Під час чергового продажу автомобілів Land Rover та Ford, зловмисників затримали "на гарячому".

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У ході проведених семи одночасних обшуків на території двох областей, що проходили під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, у фігурантів вилучили чернетки записів із бухгалтерією, копії документів на реалізовані ними автомобілі та два позашляховики. Також до рук слідчих потрапили мобільні телефони та комп’ютерна техніка і навіть фіктивні грамоти з подяками за благодійну діяльність.

Ділків затримали відповідно до статті 208 КПК. Їм оголосили підозру згідно із частиною 3 статті 201-2 ККУ – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі під час воєнного стану.

За такі діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до семи років та з конфіскацією майна.