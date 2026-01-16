Как с фургонов Opel Vivaro сделали мобильные мастерские

К увеличению количества машин для работы инженеров и механиков на выезде также побудило расширение сервисной сети. Как говорится на ФБ-странице компании "Астра", все автомобили оснащены профессиональными модульными системами Aluca.

Такая комплектация превращает обычные фургоны в мобильные мастерские. Их экипажи смогут осуществлять не только оперативные выезды, но и проводить ремонт или сервисное обслуживание техники прямо в полевых условиях.

Читайте также Грузовые фургоны Toyota Proace City будут помогать агросервису

"Современный сервис это – основа долгосрочного сотрудничества с клиентами. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы наши аграрии чувствовали надежную поддержку, имели минимальные простои и могли сосредоточиться на результатах своего хозяйства. Эти автомобили еще один шаг в развитии нашего качественного, оперативного и технологического сервиса" – заявил директор департамента послепродажного обслуживания "АБА "Астра" Алексей Грубрин.



Легкие, быстрые и результативные

Количество приобретенных фургонов не указано, но на фото гарантированно просматривается четыре Opel Vivaro из семейства немецких переднеприводных машин класса LCV. Они разработаны на той же платформе, что и Peugeot Expert, Citroën Jumpy и Toyota ProAce

Машины экономичные. Потребление топлива в смешанном цикле держится в пределах 7,4-8,1 литра на 100 километров пробега. Такому показателю следует благодарить мощный и, как заявляют перевозчики, надежный дизельный двигатель 2.0 BlueHDi 145. Он комплектуется 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Новенькие фургоны осталось укомплектовать инструментарием, запчастями и диагностическим оборудованием. Фото: Астра

Безопасность прежде всего

Позаботились производители и о системе безопасности. Автомобиль имеет фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные шторки для защиты при боковых ударах, системы ABS и ESP.

Для безопасных маневров установлена камера заднего обзора на 180 градусов и задние парковочные датчики.

Читайте также Фургоны Fiat Doblo получили аграрную специализацию

Сервисный центр в миниатюре

Для результативных выездов сервисных инженеров к клиентам машина оборудована системами Aluca (также Германия). Это – профессиональные стеллажи, в виде шкафов, тумб с полками и ящиками для инструментария и запчастей.

Шкафы тумбы, пеналы уже вмонтированы в кузов фургона – сервисным инженерам будет удобно. Фото: Астра

Они популярны потому, что легкие, потому что сделаны из алюминия. Такое решение хорошо сказывается на грузоподъемности, благодаря чему фургон сервисной службы (см. ниже видео на примере комплектации фургонов Renault), может брать и везти больше.

Спецкомплектация предусматривает: