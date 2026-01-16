Як зі звичайних фургонів Opel Vivaro зробили мобільні майстерні

До збільшення кількості машин для роботи інженерів та механіків на виїзді також спонукало розширення сервісної мережі. Як йдеться на ФБ-сторінці компанії "Астра", усі автомобілі оснащено професійними модульними системами Aluca.

Така комплектація перетворю звичайні фургони в мобільні майстерні. Їх екіпажі зможуть здійснювати не тільки оперативні виїзди, але й проводити ремонт чи сервісне обслуговування техніки прямо в польових умовах.

"Сучасний сервіс це – основа довгострокової співпраці з клієнтами. Ми щоденно працюємо над тим, щоб наші аграрії відчували надійну підтримку, мали мінімальні простої та могли зосередитися на результатах свого господарства. Ці автомобілі ще один крок у розвитку нашого якісного, оперативного та технологічного сервісу" – заявив директор департаменту післяпродажного обслуговування "АБА "Астра" Олексій Грубрін.



Легкі, прудкі й результативні

Кількість придбаних фургонів не вказано, але на фото гарантовано проглядається чотири Opel Vivaro з сімейства машин класу LCV. Вони розроблені на тій же платформі, що й Peugeot Expert, Citroën Jumpy та Toyota ProAce.

Машини економічні. Споживання пального у змішаному циклі тримається в межах 7,4-8,1 літра на 100 кілометрів пробігу. Такому показнику слід завдячувати потужному і, як заявляють перевізники, надійному дизельному двигуну 2.0 BlueHDi 145. Він комплектується 6-ступеневою механічною коробкою перемикання передач.

Новенькі фургони треба укомплектувати інструментарієм, запчастинами та діагностичним обладнанням. Фото: Астра

Безпека передусім

Подбали виробники й про систему безпеки. Автомобіль має фронтальні та бокові подушки безпеки, надувні шторки для захисту при бокових ударах, системи ABS та ESP.

Для безпечних маневрів встановлено камеру заднього огляду на 180 градусів та задні паркувальні датчики.

Сервісний центр в мініатюрі

Для результативних виїздів сервісних інженерів до клієнтів машина обладнана системами Aluca (також Німеччина) . Це - професійні стелажі, у вигляді шаф, тумб з полицями та шухлядами для інструментарію та запчастин.

Шафи тумби, пенали уже вмонтовані в кузов фургона – сервісним інженерам буде зручно. Фото: Астра

Вони популярні тому, що легкі, бо зроблені з алюмінію. Таке рішення добре позначається на вантажності, завдяки чому фургон сервісної служби (див. нижче відео на прикладі комплектації фургонів Renault), може брати й везти більше.

Спецкомплектація передбачає: