Стоимость топлива на украинских АЗС постепенно снижается. Этот тренд вызван несколькими факторами.

Цены на бензин и дизельное топливо в розничных сетях АЗС 19 декабря снизились на 10-40 коп./л, сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

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В сети WOG все виды топлива подешевели на 20 коп./л: бензин А-92 - 28,69 грн/л, А-95 - 29,69 грн/л, ДТ - 28,69 грн/л. Также на 20 коп./л ценники опустились в таких сетях как AMIC, UPG, "Укр-Петроль" и "Катрал". Glusco снизила цены на 30 коп./л: бензин А-92 - 26,95 грн/л, А-95 - 27,95 грн/л, ДТ - 26,95 грн/л. На 10-40 коп./л топливо подешевело на станциях KLO, "Параллель" и Mango. Средние цены по Украине 19 декабря опустились на 6-7 коп./л: А-92 до 27,28 грн/л, А-95 - 28,30 грн/л, ДТ - 27,75 грн/л.

Как сообщал enkorr, розничные сети начали снижать цены 5 декабря. За этот период стоимость топлива на ОККО и WOG снизилась на 0,9-1,2 грн/л. Средняя цена топлива по стране опустилась на 35 коп./л.

В тот же день, 5 декабря, Антимонопольный комитет выдал обязательные к выполнению рекомендации для WOG, ОККО, "Укрнафты", Amic, Shell, Socar, UPG и Glusco пересмотреть цены на бензин и ДТ.

Крупнейшая в стране сеть группы "Приват" на это снижение пока не отреагировала. Разница в ценах ДТ на стелах премиальных сетей и станций "Привата" сократилась менее чем на 1 грн/л.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в статье "Наценка "тень" для "Зеркала недели" отмечал, что повышение наценок на бензин и дизтопливо операторами АЗС стало результатом роста доли теневого рынка, который отвлекает на себя все большие объемы, а также нежеланием правительства и местной власти бороться с этим недугом.

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