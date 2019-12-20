Вартість пального на українських АЗС поступово знижується. Цей тренд спричиненений декількома факторами.

Ціни на бензин і дизельне паливо в роздрібних мережах АЗС 19 грудня знизилися на 10-40 коп. / л, повідомили enkorr в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на ціновий моніторинг роздрібного ринку.

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У мережі WOG всі види палива подешевшали на 20 коп. / Л: бензин А-92 - 28,69 грн / л, А-95 - 29,69 грн / л, ДТ - 28,69 грн / л. Також на 20 коп. / Л цінники опустилися в таких мережах як AMIC, UPG, "Укр-Петроль" і "Катрал". Glusco знизила ціни на 30 коп. / Л: бензин А-92 - 26,95 грн / л, А-95 - 27,95 грн / л, ДТ - 26,95 грн / л. На 10-40 коп. / л паливо подешевшало на станціях KLO, "Паралель" і Mango. Середні ціни по Україні 19 грудня опустилися на 6-7 коп. / л: А-92 до 27,28 грн / л, А-95 - 28,30 грн / л, ДТ - 27,75 грн / л.

Як повідомляв enkorr, роздрібні мережі почали знижувати ціни 5 грудня. За цей період вартість палива на ОККО і WOG знизилася на 0,9-1,2 грн / л. Середня ціна палива по країні опустилася на 35 коп. / л.

В той же день, 5 грудня, Антимонопольний комітет наказав обов'язкові до виконання рекомендації для WOG, ОККО, "Укрнафти", Amic, Shell, Socar, UPG і Glusco переглянути ціни на бензин і ДТ.

Найбільша в країні мережа групи "Приват" на це зниження поки не відреагувала. Різниця в цінах ДТ на стелах преміальних мереж і станцій "Привату" скоротилася менш ніж на 1 грн / л.

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в статті "Націнка на" тінь "для" Дзеркала тижня "відзначав, що підвищення націнок на бензин і дизпаливо операторами АЗС стало результатом зростання частки тіньового ринку, який відволікає на себе всі великі обсяги, і небажанням уряду і місцевої влади боротися з цією недугою.

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