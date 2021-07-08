Депутаты вернулись к идее привлекать к ответственности за нарушение ПДД владельцев транспортных средств. Если законопроект примут, за нарушения ПДД, которые зафиксированы в автоматическом режиме, будут штрафовать юридических лиц.

"Слуга народа" нардеп Павел Павлиш зарегистрировал в Раде законопроект № 5717 за 30.06.2021 "О внесении изменений в Кодекс Украины "Об административных правонарушениях" об ответственности юридических лиц".

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Целью законопроекта является закрепление в нем ответственности юридических лиц, которые являются владельцами транспортных средств, за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи).

Для этого законопроектом вносятся изменения в КУоАП, а именно:

вместо физического лица или руководителя юридического лица отвечать будет непосредственный владелец транспортного средства, а не водитель, нарушивший правила дорожного движения.

Также в статью 142 КУоАП прилагаются примечания, что под владельцем транспортного средства понимается физическое или юридическое лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, и лицом, которое ввезло транспортное средство на территорию Украины, может быть физическое или юридическое лицо.

В случае, если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине, к административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме, привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.

Автор законопроекта считает, что существующий сегодня подход персональной ответственности руководителя юридического лица в нынешних условиях является устаревшим и противоречащим принципу персональной ответственности, по следующим основаниям.

При составлении и направлении постановлений за нарушения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, соответствующие постановления направляются сотрудниками полиции на почтовый адрес регистрации руководителя юридического лица, что является достаточно неудобно, ни с точки зрения своевременного получения соответствующих постановлений, ни с точки зрения их оперативного погашения и/или обжалования.

Нарушается принцип персональной ответственности (что противоречит нормам Конституции, а именно ст. 61 (Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер)). Привлечение к ответственности за нарушение правил ПДД не юридических лиц, которые являются владельцами транспортных средств, а руководителей таких юридических лиц, является нецелесообразным, так как должностное лицо должно нести ответственность за транспортные средства, которые не являются его собственностью, а являются собственностью юридического лица.

Указание в постановлениях виновным лицом непосредственно руководителя юридического лица приводит к негативным последствиям для него (считая отсутствие причинно-следственных связей между действиями должностного лица и ответственностью). Так, в случае принудительного взыскания штрафных санкций, открытие исполнительного производства осуществляется в отношении руководителя юридического лица, который является прежде всего физическим лицом, в отношении которого осуществляются действия по аресту собственных средств, счетов, имущества такого лица, попадание физического лица в реестр должников (что как следствие ограничивает гарантированные Конституцией Украины права такого лица относительно распоряжения своей собственностью). А в случае, когда руководителем юридического лица является нерезидент, для такого лица риск увеличивается еще и невозможностью выезда за границу (в случае если на основании соответствующего постановления исполнителем было принято решение о запрете выезда за границу).

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Если же юридическое лицо, как владелец транспортных средств, имеет большой парк транспортных средств, количество постановлений иногда составляет от десятка до сотни постановлений в день.

Сейчас, несмотря на норму закона об ответственности именно должностного лица (и как следствие указания такого лица в постановлении о нарушении ПДД), уплата штрафных санкций осуществляется непосредственно юридическим лицом, которое является владельцем транспортных средств. Однако такая ситуация содержит в себе дополнительные неудобства так как:

во-первых, в случае уплаты штрафной санкции непосредственно руководителем как физическим лицом, не существует механизма компенсации уплаченной суммы такому руководителю;

во-вторых, создает дополнительные налоговые нагрузки для юридического лица, так как уплата штрафа юридическим лицом вместо физического лица руководителя приводит к риску оценки такой выплаты налоговыми органами "как совершенное в отношении руководителя благо" и как следствие начисления дополнительно к сумме штрафа расходов в виде НДФЛ и военного сбора.

Напомним, что сейчас виновным в нарушении ПДД, которые зафиксированы в автоматическом режиме, является владелец транспортного средства, а не водитель, нарушивший правила. Таким образом нарушается принцип личной ответственности (что противоречит нормам Конституции, а именно ст. 61 (Юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер)). Сейчас дело относительно этого находится в Конституционном суде.