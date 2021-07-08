Депутати повернулися до ідеї притягувати до відповідальності за порушення ПДР власників транспортних засобів. Якщо законопроект приймуть, за порушення ПДР, які зафіксовані в автоматичному режимі, будуть штрафувати юридичних осіб.

"Слуга народу" нардеп Павло Павліш зареєстрував в Раді законопроект № 5717 від 30.06.2021 "Про внесення змін до Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" щодо відповідальності юридичних осіб".

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Метою законопроекту є закріплення в ньому відповідальності юридичних осіб, які є власниками транспортних засобів, за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).

Для цього законопроектом вносяться зміни в КУпАП, а саме:

замість фізичної особи або керівника юридичної особи відповідати буде безпосередній власник транспортного засобу, а не водій який порушив правила дорожнього руху.

Також в статтю 142 КУпАП додаються примітки, що під власником транспортного засобу розуміється фізична або юридична особа, за якою зареєстрований транспортний засіб і що особою, яка ввезла транспортний засіб на територію України може бути фізична або юридична особа.

У разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Автор законопроекту вважає, що сьогодні існуючий підхід персональної відповідальності керівника юридичної особи в нинішніх умовах є застарілим та таким, що суперечить принципу персональної відповідальності, з наступних підстав.

При складанні та направленні постанов за порушення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, відповідні постанови направляються співробітниками поліції на поштову адресу реєстрації керівника юридичної особи, що є досить незручним, ні з точки зору своєчасного отримання відповідних постанов, ні з точки зору їх оперативного погашення та/або оскарження.

Порушується принцип персональної відповідальності (що суперечить нормам Конституції, а саме ст. 61 (Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер)). Притягнення до відповідальності за порушення правил ПДД не юридичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а керівників таких юридичних осіб, є недоцільним, так як посадова особо повинна нести відповідальність за транспортні засоби, які не є її власністю, а є власністю юридичної особи.

Зазначення в постановах винною особою безпосередньо керівника юридичної особи призводить до негативних наслідків для нього (вважаючи відсутність причинно-наслідкових зав’язків між діями посадової особи та відповідальністю). Так, у разі примусового стягнення штрафних санкцій, відкриття виконавчого провадження здійснюється відносно керівника юридичної особи, який є перш за все фізичною особою, відносно якої здійснюються дії щодо арешту власних коштів, рахунків, майна такої особи, потрапляння фізичної особи до реєстру боржників (що як наслідок обмежує гарантовані Конституцією України права такої особи щодо розпорядження своєю власністю). А у випадку, коли керівником юридичної особи є нерезидент, для такої особи ризик збільшується ще й неможливістю виїзду за кордон (у разі коли на підставі відповідної постанови виконавцем було прийнято рішення про заборону виїзду за кордон).

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Якщо ж юридична особа, як власник транспортних засобів, має великий парк транспортних засобів, кількість постанов іноді становить від десятка до сотні постанов на день.

Наразі, незважаючи на норму закону про відповідальність саме посадової особи (та як наслідок зазначення такої особи в постанові про порушення ПДД), сплата штрафних санкцій здійснюється безпосередньо юридичною особою, що є власником транспортних засобів. Проте така ситуація містить в собі додаткові незручності так як:

по-перше, у разі сплати штрафної санкції безпосередньо керівником як фізичною особою, не існує механізму компенсації сплаченої суми такому керівнику;

по-друге, створює додаткові податкові навантаження для юридичної особи, так як сплата штрафу юридичною особою замість фізичної особи керівника призводить до ризику оцінки такої виплати податковими органами "як здійснене відносно керівника благо" та як наслідок нарахування додатково до суми штрафу витрат у вигляді НДФЛ та воєнного збору.

Нагадаємо, що зараз винним у порушенні ПДД, які зафіксовані в автоматичному режимі, є власник транспортного засобу, а не водій, який порушив правила. Таким чином порушується принцип персональної відповідальності (що суперечить нормам Конституції, а саме ст. 61 (Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер)). Зраз справа що до цього знаходиться в Конституційному суді.