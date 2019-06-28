Времена меняются и вместо черного цвета сегодня в тренде необычные оттенки серого. В меняющемся мире BMW 7 Series остается неизменным флагманом баварской марки и популярным выбором среди тех, кто находится на верхушке пищевой цепочки.

BMW представила новую 7-ю Серию в январе этого года. Важнейшие клиенты марки по всему миру только начали получать свои лимузины и в их числе.

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Хотя автомобиль был замечен в Киеве и имеет украинские номера, в базе ГАИ он не числится, поэтому владелец остается неизвестным.

Последнее поколение флагманской модели BMW с индексом G12 в Украине доступно в пяти комплектациях для моделей с тремя вариантами силовой установки. Самая доступная версия 730Ld xDrive Pure Excellence стоит 3 499 953 гривен или 133 790 долларов.

Такой BMW 730Ld оснащен 3-литровым дизельным мотором мощностью в 265 л.с. Самая мощная версия M Performance с 609-сильным 6,6-литровым двигателем обойдется в 4 666 684 гривен.

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