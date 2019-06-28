Часи змінюються і замість чорного кольору сьогодні в тренді незвичайні відтінки сірого. У мінливому світі BMW 7 Series залишається незмінним флагманом баварської марки і популярним вибором серед тих, хто знаходиться на верхівці харчового ланцюжка.

BMW представила нову 7-ї Серії у січні цього року. Найважиливіші клієнти марки по усьому світу щойно почали отримувати свої лімузини і в їх числі.

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Хоча автомобіль був помічений у Києві і має українські номери, в базі ДАІ він не значиться, тож власник залишається невідомим.

Останнє покоління флагманської моделі BMW з індексом G12 в Україні доступне у п’яти комплектаціях для моделей з трьома варіантами силової установки. Найдоступніша версія 730Ld xDrive Pure Excellence коштує 3 499 953 гривень або 133 790 доларів.

Такий BMW 730Ld оснащений 3-літровим дизельним мотором потужністю у 265 к.с. Найпотужніша версія – M Performance з 609-сильним 6,6-літровим двигуном обійдеться у 4 666 684 гривень.

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