В результате войны в Украине уже уничтожено более 200 тыс. автомобилей, оккупанты украли сотни машин. Среди пропавших автомобилей есть настоящие коллекционные раритеты.

Так, в Горенке украли внедорожник Suzuki Samurai 1981 года. Миниатюрная машинка была переоборудована в кофейню на колесах и участвовала в различных фестивалях. Еще одно ретро-авто владелицы, Barkas B1000, сгорело.

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Похитили рашисты и самый яркий отреставрированный Willys MB в пустынном камуфляже. В такой комплектации джип один в Украине. Сейчас о нем ничего не известно.

А под Харьковом исчезла целая коллекция ретро-авто Владимира Логинова. Среди них – ГАЗ 12 ЗИМ, Чайки ГАЗ-13 и ГАЗ-14, а также две Волги ГАЗ-21. Все машины отреставрированы до идеального состояния.

Впрочем, бывают и приятные моменты – некоторые угнанные авто все же удается отыскать. В частности, нашелся ГАЗ-69 1957 года коллекционера Игоря Пастухова из Бучи. Внедорожник долго реставрировали и он принимал активное участие в различных мероприятиях ретро-движения.