Внаслідок війни в Україні вже знищено понад 200 тис. автомобілів, загарбники викрали сотні машин. Серед зниклих авто є справжні колекційні раритети.

Так, у Горенці вкрали позашляховик Suzuki Samurai 1981 року. Мініатюрна машинка була переобладнана в кав'ярню на колесах та брала участь у різноманітних фестивалях. Ще одне ретро-авто власниці, Barkas B1000, згоріло.

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Викрали рашисти і найяскравіший відреставрований Willys MB у пустельному камуфляжі. У такій комплектації джип один в Україні. Наразі про нього нічого не відомо.

А під Харковом зникла ціла колекція ретро-авто Володимира Логінова. Серед них – ГАЗ 12 ЗІМ, Чайки ГАЗ-13 та ГАЗ-14, а також дві Волги ГАЗ-21. Усі машини відреставровано до ідеального стану.

Втім, бувають і приємні моменти - деякі викрадені авто вдається відшукати. Зокрема, знайшовся ГАЗ-69 1957 року колекціонера Ігоря Пастухова із Бучі. Позашляховик довго реставрували і він брав активну участь у різних заходах ретро-руху.