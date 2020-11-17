Премьер-министр Украины считает, что инвесторы из Евросоюза готовы рискнуть своими деньгами и построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электрокаров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил ЕС построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электроавтомобилей. Об этом он сообщил во время онлайн-встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем, передает "Правительственный портал".

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По словам Шмыгаля, такие аккумуляторы можно было бы поставлять из Украины в Европу и на мировые рынки. "Мы могли бы рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки", – сказал глава правительства.

Кроме того, чиновник добавил, что Украина готова рассмотреть возможность запуска совместного проекта по поддержке страны в сфере верификации информации о разведданных и потенциальных запасах критического сырья.

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В частности, речь идет о проекте по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и подготовке нескольких месторождений минералов к аукциону. "Мы предварительно беседовали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро. Для Украины была бы важной помощь ЕС в рассмотрении такой кредитной линии на уровне Еврокомиссии, чтобы мы с ЕБРР смогли проработать этот вопрос", – высказался Шмыгаль.