Прем’єр-міністр України вважає що інвестори з Євросоюзу готові ризикнути своїми грошима та побудувати в Україні завод з виробництва акумуляторів для електрокарів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував ЄС побудувати в Україні завод із виробництва акумуляторів для електроавтомобілів. Про це він повідомив під час онлайн-зустрічі з віцепрезидентом Європейської комісії з питань міжінституційних відносин і прогнозування Марошем Шефчовичем, передає "Урядовий портал".

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За словами Шмигаля, такі акумулятори можна було б постачати з України у Європу та на світові ринки. "Ми могли б розглянути можливість будівництва на території України заводу з виробництва акумуляторів для електрокарів або виробництва електроавтобусів, які могли б поставлятися в країни Європи та на інші світові ринки", – сказав очільник уряду.

Крім того, урядовець додав, що Україна готова розглянути можливість запуску спільного проекту з підтримки країни у сфері верифікації інформації про розвіддані та потенційні запаси критичної сировини.

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Зокрема, йдеться про проект із геологічного вивчення рудопрояву корисних копалин і підготовку кількох родовищ мінералів до аукціону. "Ми попередньо розмовляли з ЄБРР про можливий проект верифікації запасів родовищ корисних копалин в Україні. ЄБРР готовий надати приблизно 200 млн євро. Для України була б важливою допомога ЄС в розгляді такої кредитної лінії на рівні Єврокомісії, щоб ми з ЄБРР змогли опрацювати це питання", – висловився Шмигаль.