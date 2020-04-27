В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который, в случае принятия, позволит получить рассрочку на выплату таможенных платежей.

"Сегодня вместе с коллегами из Депутатской группы "Доверие" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3399, который позволит украинским автомобильным перевозчикам ввозить на территорию Украины транспортные средства с последующей рассрочкой уплаты НДС на срок до 36 месяцев. Без начисления каких-либо процентов или пени", – сообщил на своей странице в соцсети Народный депутат Украины Роберт Горват.

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Речь, в частности, о седельных тягачах ("камионы") и полуприцепах к ним. Такой шаг позволит достичь сразу нескольких положительных результатов:

✅поможет обновить автопарк украинских перевозчиков современным экологическим подвижным составом;

✅повысит их конкурентоспособность на международном рынке;

✅обеспечит поддержку экспортной способности экономики Украины;

✅создаст дополнительные рабочие места и не только.

"Украинскому бизнесу и экономике в целом, особенно после испытания карантином, необходимы подобные законы и решения. Поэтому рассчитываем на поддержку коллег в профильном комитете и сессионном зале", – считает Роберт Горват.

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