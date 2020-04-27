В Верховній Раді зареєстровано законопроект який, у разі прийняття, дозволить отримати розстрочку на виплату митних платежів.

"Сьогодні разом із колегами з Депутатська група "Довіра" зареєстрували у Верховній Раді законопроект №3399, котрий дозволить українським автомобільним перевізникам ввозити на територію України транспортні засоби із подальшим розстроченням сплати ПДВ на термін до 36 місяців. Без нарахування жодних процентів чи пені", повідомив на своїй сторінці у соцмережі Народний депутат України Роберт Горват.

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Мова, зокрема, про сідельні тягачі (“каміони”) та напівпричепи до них. Такий крок дозволить досягти одразу кілька позитивних результатів:

✅допоможе оновити автопарк українських перевізників сучасним екологічним рухомим складом;

✅підвищить їх конкурентоздатність на міжнародному ринку;

✅забезпечить підтримку експортної спроможності економіки України;

✅створить додаткові робочі місця і не лише.

"Українському бізнесу та економіці загалом, особливо після випробування карантином, необхідні подібні закони та рішення. Тому розраховуємо на підтримку колег у профільному комітеті та сесійній залі", вважає Роберт Горват.

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