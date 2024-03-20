Почти 3 тысячи ДТП с пострадавшими зафиксировано за два месяца 2024 года по данным Департамента патрульной полиции. Это на 6% меньше, чем в январе-феврале 2021 года.

В то же время количество ДТП по вине детей продолжает расти: в этом году таких аварий уже вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Четверть аварий с пострадавшими приходится на время пик: с 17 до 19 часов.

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2829 ДТП с пострадавшими произошло в Украине за первые два месяца 2024 года. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период до объявления военного положения. Количество погибших в ДТП также уменьшилось на 13% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения безопасной скорости: 42% (превышение установленной скорости - только 2,8%) В топе причин ДТП также нарушение правил маневрирования (18%) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (9%).

Отдельным пунктом в отчетах полиции проходит информация о ДТП, произошедших по вине детей - их количество стабильно растет. Так, уже 33 таких аварии произошли за 2 месяца 2024-го. Это вдвое больше, чем в соответствующий период 2021 года - 14 ДТП.

Днепропетровщина неизменно остается лидером по количеству ДТП - 290 ДТП. В тройку антилидеров попали также Львовщина - 247 аварий с пострадавшими и Киев - 241 ДТП.

25% всех ДТП в стране происходит в пиковые часы вечером - с 17 до 19 часов.