Майже 3 тисячі ДТП з постраждалими зафіксовано за два місяці 2024 року за даними Департаменту патрульної поліції. Це на 6% менше, ніж у січні-лютому 2021 року.

Водночас кількість ДТП з вини дітей продовжує зростати: цьогоріч таких аварій вже удвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Чверть аварій з постраждалими припадає на час пік: з 17 до 19 години.

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2829 ДТП з постраждалими трапилось в Україні за перші два місяці 2024 року. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період до оголошення воєнного стану. Кількість загиблих у ДТП також зменшилась на 13% у порівнянні до відповідного періоду 2021 року.

Майже половина аварій в Україні стається через перевищення безпечної швидкості: 42% (перевищення встановленої швидкості - лише 2,8%) У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (18%) та порушення правил проїзду пішохідних переходів (9%).

Окремим пунктом у звітах поліції проходить інформація про ДТП, що сталися з вини дітей — їх кількість стабільно зростає. Так, вже 33 таких аварії стались за 2 місяці 2024-го. Це удвічі більше, ніж у відповідний період 2021 року — 14 ДТП.

Дніпропетровщина незмінно залишається лідером за кількістю ДТП — 290 ДТП. До трійки антилідерів потрапили також Львівщина — 247 аварій з постраждалими та Київ — 241 ДТП.

25% усіх ДТП в країні стається у пікові години ввечері — з 17 до 19 години.