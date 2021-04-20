В Украине цены на бензин и дизтопливо снова начали расти. При этом есть перебои с поставками. Отдельные сети уже подняли стоимость литра дизтоплива на 1,4 грн.

В "Укрзализныце" уже заявили, что запасов дизельного топлива у них осталось всего на несколько дней. "Укрзализныця" имеет два контракта на поставку 10 тыс. т дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток", – сказано в официальном сообщении.

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Эксперты прогнозируют, что средние розничные цены на бензин и ДТ до 25 апреля сохранятся на уровне не более 30 грн за литр. Но отмечают, что потенциал для подорожания уже формируется из-за роста оптовых цен.

"Рост в опте будет продолжаться, его подстегнет повышение цен на нефть с 63 до 67 долларов за баррель. Но в апреле, цена бензина выше 30 грн/л не будет. Зато в мае, когда прекратится действие меморандума между трейдерами и Кабмином об ограничении цен, возможное подорожание топлива примерно на 1 грн/л уже на майские праздники", – прогнозирует заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Директор "Консалтинговой группы" А-95"Сергей Куюн отметил, что после "ралли" с ценами на прошлой неделе ситуация стабилизировалась в опте, настала очередь розницы.

"К сожалению, ясности с поставками топлива по импорту не прибавляется, и это повышает нервозность, прежде всего речь идет о дизтопливе. Тем более, что активизировались железнодорожные перевозки, нужен дизель для тепловозов. Думаю, будет коррекция цен на ДТ в сетях-дискаунтеров в сторону увеличения", – подытожил Сергей Куюн.

Напомним, что дефицит ресурса возник из-за давления государственных органов на сеть АЗС Glusco. Главный инвестор Glusco, компания Proton Energy Group, прекратила поставки нефтепродуктов в Украину. Proton Energy Group занимала более 20% рынка.