В Україні ціни на бензин і дизпаливо знову почали рости. При цьому є перебої з поставками. Окремі мережі вже підняли вартість літра дизпалива на 1,4 грн.

В "Укрзалізниці" вже заявили що запасів дизельного пального у них залишилось всього на кілька днів. ""Укрзалізниця" має два контракти на постачання 10 тис. т дизельного пального. Водночас через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами компанія має запас дизельного пального на 4 доби", – сказано в офіційному повідомленні.

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Експерти прогнозують, що середні роздрібні ціни на бензин і ДТ до 25 квітня збережуться на рівні не більше 30 грн за літр. Але відзначають, що потенціал для подорожчання вже формується через зростання оптових цін.

"Зростання в опті триватиме, його підстьобне підвищення цін на нафту з 63 до 67 доларів за барель. Але в квітні ціна бензину вища 30 грн/л не буде. Зате в травні, коли припиниться дія меморандуму між трейдерами і Кабміном про обмеження цін, можливе подорожчання палива приблизно на 1 грн/л вже на травневі свята", – прогнозує заступник директора Науково-технічного центру" Психея " Геннадій Рябцев.

Директор "Консалтингової групи" А-95 " Сергій Куюн зазначив, що після "ралі" з цінами минулого тижня ситуація стабілізувалася в опті, настала черга роздробу.

"На жаль, ясності з поставками палива по імпорту не додається, і це підвищує нервозність, перш за все йдеться про дизпаливо. Тим більше, що активізувалися залізничні перевезення, потрібен дизель для тепловозів. Думаю, буде корекція цін на ДТ в мережах-дискаунтерів в бік збільшення", – підсумував Сергій Куюн.

Нагадаємо, що дефіцит ресурсу виник через тиск державних органів на мережу АЗС Glusco. Головний інвестор Glusco, компанія Proton Energy Group, припинила поставки нафтопродуктів в Україну. Proton Energy Group займала більше 20% ринку.