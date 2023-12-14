Плагин-гибрид Lexus RX 450h+ мощностью 309 л.с. разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды. В режиме электромобиля он может проехать 69 км, а средний расход топлива составляет 1,3 л на 100 км пути.

Lexus начал продажи в Украине первого плагин-гибрида RX 450h+. Автомобиль оснащен четырехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 2,5 литра и литий-ионной батареей емкостью 18,1 кВт/ч. Его общая мощность составляет 309 л.с, а разгон от 0 до 100 км/ч происходит всего за 6,5 секунды.

Запас хода Lexus RX 450h+ в режиме электромобиля - от 69 км. Заявленный расход топлива этого плагин-гибрида – до 1,3 л/100 км.

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При разрядке батареи автомобиль плавно переключается на режим самозарядного гибрида с бензиновым двигателем. При этом он сохраняет высокую эффективность потребления топлива и уменьшает выбросы. Также в плагин-гибридной системе применена новая трансмиссия, что обеспечивает оптимальную экономию топлива. А еще в Lexus RX 450h+ добавлен задний электромотор системы полного привода E-Four для уверенного повседневного вождения.

Внешне RX 450h+ отличается от обычного RX 450 решеткой радиатора: это теперь бесшовный блок, интегрированный в кузов по краям автомобиля; также у гибрида более тонкие фары и более широкая передняя колея, которая подчеркивает низкий центр тяжести.

Также автомобиль имеет задний спойлер аэродинамической формы и боковые молдинги, сливающиеся с кузовом.

Салон Lexus RX 450h+ разработан согласно концепции Тазуна, где удобное расположение всех важных элементов управления обеспечивает легкость доступа к информации и не отвлекает от дороги.

Lexus RX 450h+ оснащен 14-дюймовым сенсорным мультимедийным дисплеем и мощной аудиосистемой Mark Levinson Premium Surround Sound с 21 динамиком, которая оптимизирована под внутреннюю архитектуру автомобиля и учитывает любые внешние шумы и обеспечивает качественное звучание. Эта система включает 20-сантиметровый сабвуфер, расположенный в багажнике сбоку. В Lexus RX 450h+ можно сохранить желаемые настройки аудиосистемы и навигации для трех пользователей и персонализированные настройки для положения сиденья водителя, освещения салона, панели приборов и тому подобное.

Также Lexus RX 450h+ поддерживает новейшие системы активной безопасности и помощи водителю, входящих в пакет LSS+ (Lexus Safety System+). Среди функций безопасности: система предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, проактивная система помощи водителю и тому подобное. В расширенный пакет безопасности также входят система предупреждения о перекрестном движении впереди и система аварийного усилителя руля с активной поддержкой, применяющая мягкое торможение и помогающая удержать автомобиль в пределах полосы движения, если водитель вовремя не отреагировал на предупреждение об опасности.

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Продажи Lexus RX 450h+ открыты с ноября 2023 года. Стоимость нового Lexus RX 450h+ составляет 3 945 723 грн, или 106 640 долларов США (без учета цены за цвет металлик) по состоянию на 14.12.2023.