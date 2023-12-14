Плагін-гібрид Lexus RX 450h+ потужністю 309 к.с. розганяється від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди. У режимі електромобіля він може проїхати 69 км, а середня витрата пального складає 1,3 л на 100 км шляху.

Lexus розпочав продажі в Україні першого плагін-гібрида RX 450h+. Автомобіль оснащений чотирициліндровим атмосферним двигуном об’ємом 2,5 літра і літій-іонною батареєю ємністю 18,1 кВт/год. Його загальна потужність становить 309 к.с, а розгін від 0 до 100 км/год відбувається усього за 6,5 секунди.

Запас ходу Lexus RX 450h+ у режимі електромобіля — від 69 км. Заявлена витрата пального цього плагін-гібрида – до 1,3 л/100 км.

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При розряджанні батареї автомобіль плавно перемикається на режим самозарядного гібрида з бензиновим двигуном. При цьому він зберігає високу ефективність споживання пального та зменшує викиди. Також у плагін-гібридній системі застосована нова трансмісія, що забезпечує оптимальну економію пального. А ще в Lexus RX 450h+ додано задній електромотор системи повного привода E-Four для впевненого повсякденного водіння.

Зовні RX 450h+ відрізняється від звичайного RX 450 решіткою радіатора: це тепер безшовний блок, інтегрований у кузов по краях автомобіля; також у гібрида більш тонкі фари і ширша передня колія, яка підкреслює низький центр ваги.

Також автомобіль має задній спойлер аеродинамічної форми і бокові молдинги, що зливаються з кузовом.

Салон Lexus RX 450h+ розроблено згідно з концепцією Тазуна, де зручне розташування усіх важливих елементів керування забезпечує легкість доступу до інформації та не відволікає від дороги.

Lexus RX 450h+ оснащений 14-дюймовим сенсорним мультимедійним дисплеєм і потужною аудіосистемою Mark Levinson Premium Surround Sound з 21 динаміком, що оптимізована під внутрішню архітектуру автомобіля та враховує будь-які зовнішні шуми і забезпечує якісне звучання. Ця система включає 20-сантиметровий сабвуфер, розташований у багажнику збоку. У Lexus RX 450h+ можна зберегти бажані налаштування аудіосистеми та навігації для трьох користувачів і персоналізовані налаштування для положення сидіння водія, освітлення салону, панелі приладів тощо.

Також Lexus RX 450h+ підтримує новітні системи активної безпеки та допомоги водієві, що входять до пакета LSS+ (Lexus Safety System+). Серед функцій безпеки: система запобігання фронтальним зіткненням, адаптивний круїз-контроль, проактивна система допомоги водію тощо. До розширеного пакета безпеки також входять система попередження про перехресний рух попереду та система аварійного підсилювача керма з активною підтримкою, що застосовує м’яке гальмування й допомагає утримати автомобіль у межах смуги руху, якщо водій вчасно не відреагував на попередження про небезпеку.

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Продажі Lexus RX 450h+ відкриті з листопада 2023 року. Вартість нового Lexus RX 450h+ становить 3 945 723 грн, або 106 640 доларів США (без урахування ціни за колір металік) станом на 14.12.2023.