Некоторые заправки отказываются продавать бензин в розницу. Журналисты узнали у экспертов, с чем это связано.

В отдельных сетях АЗС в Украине начались перебои с продажей бензина в розницу, несмотря на то, что в целом цены на топливо снижаются.

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Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты пояснили: это опосредованно связано с договоренностями Кабмина и главных трейдеров рынка горючего. Есть две версии о том, какая именно эта связь:

Первая версия: продавцы недовольны зафиксированной в меморандуме максимальной ценой в 30 грн за литр и решили вообще пока не продавать топливо или отпускают его ограниченными партиями.

Вторая версия: из-за налоговых проверок правильности уплаты налогов (это тоже результат меморандума) некоторые легальные сети временно приостановили работу своих нефтебаз, чтобы привести в порядок документацию.

"Отгрузка топлива в розницу с таких нефтебаз на время прекратилась, поэтому бензин на АЗС продают только по безналичному расчету и только юрлицам. Но скоро продажи за наличные возобновятся", – считает заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Ранее Кабинет Министров и Нефтегазовая ассоциация подписали меморандум, согласно которому стоимость бензина на АЗС не должна превышать 30 гривен. В правительстве уже заявили, что это позволило снизить цены на топливо в среднем на 20 копеек за первые дни апреля. Но опрошенные корреспондентами водители уверяют, что никакого снижения цен не заметили.

Напомним, что необходимость Кабмина договариваться с участниками рынка и подписывать меморандумы возникла из-за давления силовых структур на сеть АЗС “Глуско”. В ответ на такое давление ее главный инвестор, компания Proton Energy, которая занимала более 20% экспорта нефтепродуктов, прекратила поставки топлива.

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