Деякі заправки відмовляються продавати бензин у роздріб. Журналісти дізналися у експертів, з чим це пов'язано.

В окремих мережах АЗС в Україні почалися перебої з продажем бензину в роздріб, незважаючи на те, що загалом ціни на пальне знижуються.

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Опитані сайтом "Сьогодні" експерти пояснили: це опосередковано пов'язано з домовленостями Кабміну і головних трейдерів ринку пального. Є дві версії про те, який саме цей зв'язок:

Перша версія: продавці незадоволені зафіксованою в меморандумі максимальною ціною в 30 грн за літр і вирішили взагалі поки що не продавати пальне або відпускають його обмеженими партіями.

Друга версія: через податкові перевірки правильності сплати податків (це теж результат меморандуму) деякі легальні мережі тимчасово призупинили роботу своїх нафтобаз, щоб привести до ладу документацію.

"Відвантаження пального в роздріб з таких нафтобаз на час припинилося, тому бензин на АЗС продають тільки за безготівковим розрахунком і тільки юрособам. Але скоро продажі за готівку відновляться", – вважає заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Раніше Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація підписали меморандум, згідно з яким вартість бензину на АЗС не повинна перевищувати 30 гривень. В уряді вже заявили, що це дозволило знизити ціни на пальне в середньому на 20 копійок за перші дні квітня. Але опитані кореспондентами водії запевняють, що жодного зниження цін не помітили.

Нагадаємо, що необхідність Кабміна домовлятися з учасниками ринку та підписувати меморандуми виникла через тиск силових структур на мережу АЗС “Глуско”. У відповідь на такий тиск її головний інвестор, компанія Proton Energy, яка займала більше 20% експорту нафтопродуктів, припинала поставки пального.

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